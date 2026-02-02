Il mercato si è appena concluso, ma la Lazio, oltre agli acquisti già integrati in rosa, lavora per gli innesti estivi. La rosa, infatti, non è ancora completa e mancano degli innesti che farebbero comodo e non poco a Maurizio Sarri, il quale potrà ritrovare sicuramente la serenità e stabilità che il calciomercato gli ha tolto in questo mese di gennaio.

LAZIO, PEDRAZA E LEITE SARANNO BIANCOCELESTI: ARRIVERANNO A GIUGNO

La Lazio ha chiuso per gli arrivi a giugno di Alfonso Pedraza e Diogo Leite, profili già vicini a vestire la maglia biancoceleste nelle ultime settimane, ma entrambi sono saltati (momentaneamente) a causa di mancate cessioni. L’arrivo dei difensori infatti, sarebbe stato anticipato solamente in caso sarebbero delle partenze di Nuno Tavares e Romagnoli, i quali, dopo trattative lunghissime e quasi estenuanti, sono rimasti nella Capitale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Pedraza e Leite, dunque, arriveranno alla corte di Maurizio Sarri tra sei mesi come free agent dato che i contratti che li legano rispettivamente a Villareal e Union Berlino scadranno il prossimo 30 giugno.

Oltre a “Lazio, bloccati Pedraza e Leite per giugno a parametro zero” leggi anche: