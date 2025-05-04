Lazio blinda Isaksen: niente prestito a gennaio. I retroscena

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Maggio 2025

Celtic respinto: Lotito chiude alla partenza di Isaksen

Il Celtic aveva manifestato un concreto interesse per Gustav Isaksen lo scorso gennaio, formulando una proposta di prestito con diritto di riscatto. Il club scozzese aveva avviato i contatti con il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani, ma l’iniziativa si è arenata di fronte alla volontà ferma della Lazio. Il presidente Claudio Lotito, infatti, ha ribadito pubblicamente l’intenzione di trattenere il giovane attaccante danese, sottolineando che il progetto del club prevede la sua permanenza a lungo termine.

Isaksen rimane centrale nei piani della Lazio

Acquistato nell’estate 2023, Isaksen è considerato una pedina importante per la rosa biancoceleste, nonostante un primo anno di ambientamento nel calcio italiano. La società romana ritiene che l’ex talento del Midtjylland abbia ancora ampi margini di crescita e, per questo motivo, ha deciso di non prendere in considerazione alcuna trattativa in uscita. Nemmeno l’interessamento del Tottenham, che aveva sondato il terreno nelle settimane scorse, ha smosso la posizione del club capitolino.

Tentativo del Bologna: anche Sartori deve arrendersi

Anche il Bologna, grazie all’iniziativa del direttore tecnico Giovanni Sartori, aveva cercato di inserirsi nella corsa per Isaksen, immaginandolo come rinforzo offensivo in vista della prossima stagione; tuttavia, la linea dettata dalla Lazio è rimasta invariata: nessuna apertura a una cessione, nemmeno temporanea. Gli intermediari del giocatore, non pienamente convinti della destinazione scozzese, non hanno forzato per favorire il trasferimento, contribuendo così alla chiusura definitiva della trattativa.

