Lazio, Berisha: “Ora mi sento bene, siamo una squadra di qualità”

LAZIO BERISHA – Al termine dell’amichevole contro la squadra Primavera, il centrocampista della Lazio Valon Berisha, alla seconda stagione in biancoceleste, ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel“, facendo il punto della situazione sulla rosa di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole, riportate da “cittaceleste.it“: “Quest’amichevole con la Primavera era importante in vista del debutto in Serie A con la Sampdoria, sarà una partita fondamentale nella quale dovremo misurarci in trasferta contro i blucerchiati. Il test, inoltre, è stato utile per mettere alla prova e migliorare la nostra condizione fisica. C’è tanta qualità all’interno della squadra ed il fraseggio è stato buono, per questo siamo riusciti a realizzare tanti gol. Il gruppo si è mosso bene, quest’anno stiamo portando tanta pressione nella metà campo avversaria per rubare il pallone e segnare. Questa caratteristica diversifica il nostro gioco rispetto alla prima stagione, per le altre squadre è difficile affrontare una formazione che porta così alto il pressing“.

Lazio, le parole di Berisha sulla squadra biancoceleste

LAZIO BERISHA – Prosegue: “Sto bene e questo è l’importante, mi sono allenato ogni giorno. Non è stato facile prendere ritmo ma dopo due settimane di allenamento sono riuscito a tornare in forma. Oggi sono riuscito a segnare di testa, non è il mio forte, ma su un cross ho superato il mio amico Thomas Strakosha“.