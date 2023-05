Lazio, Berardi è il regalo per la Champions – La Lazio, ormai, sembra non fermarsi più e il tanto complicato obiettivo di centrare l’accesso alla prossima Champions League, ora, sembra davvero ad un passo. Nel caso in cui l’obiettivo sopracitato dovesse essere centrato ecco che Maurizio Sarri avrebbe già in mente un regalo da chiedere alla società per il traguardo raggiunto. Tale regalo, come riportato da “Calciomercato.com“, risponde al nome di Domenico Berardi, vecchio pallino del tecnico toscano che ora vorrebbe uscire dalla sua comfort zone e misurarsi con una nuova sfida lontano dall’ Emilia Romagna.

Lazio, Berardi è il regalo per la Champions – La sponda biancoceleste della Capitale sarebbe destinazione a lui gradita soprattutto per come Sarri sa valorizzare i giocatori in ambito offensivo. L’ unico scoglio a questo trasferimento potrebbe essere rappresentato dalla valutazione che il Sassuolo fa di lui nonostante i suoi 29 anni, ovvero 35-40 milioni di Euro senza la possibilità di inserire nell’operazione alcuna contropartita tecnica. La Lazio, quindi, dovrà trattare non poco ma l’intenzione di portare in maglia biancoceleste il fantasista del Sassuolo mai come in questo momento appare solidissima.

