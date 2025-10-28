Lazio, Belahyane verso l’addio: il Como prepara l’assalto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025

Belahyane ai margini del progetto Lazio

Il futuro di Reda Belahyane sembra ormai lontano dalla Lazio. Arrivato lo scorso gennaio con grandi aspettative dopo l’esperienza al Verona, il centrocampista francese non è riuscito a imporsi né con Marco Baroni né con Maurizio Sarri, che continua a preferire giocatori più esperti e funzionali al proprio sistema di gioco. Le sue caratteristiche, pur tecniche e pulite, non hanno trovato collocazione né da mezzala né da regista.

Como in pressing: Fàbregas lo vuole subito

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il Como è pronto a muoversi concretamente per portare Belahyane alla corte di Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo, da tempo estimatore del centrocampista, lo considera ideale per il suo progetto fondato su giovani di prospettiva e calcio di possesso. L’operazione potrebbe decollare già nei primi giorni del mercato di gennaio.

Le condizioni della Lazio per la cessione

La Lazio è disposta ad ascoltare le offerte, ma fissa la valutazione del giocatore intorno agli 11-12 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe una piccola plusvalenza rispetto ai 10,3 milioni spesi per acquistarlo dal Verona. La cessione di Belahyane libererebbe spazio in rosa e permetterebbe di reinvestire su profili più funzionali alla seconda parte della stagione.

