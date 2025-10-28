Lazio, Belahyane verso l’addio: il Como prepara l’assalto
Belahyane ai margini del progetto Lazio
Il futuro di Reda Belahyane sembra ormai lontano dalla Lazio. Arrivato lo scorso gennaio con grandi aspettative dopo l’esperienza al Verona, il centrocampista francese non è riuscito a imporsi né con Marco Baroni né con Maurizio Sarri, che continua a preferire giocatori più esperti e funzionali al proprio sistema di gioco. Le sue caratteristiche, pur tecniche e pulite, non hanno trovato collocazione né da mezzala né da regista.
Como in pressing: Fàbregas lo vuole subito
Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il Como è pronto a muoversi concretamente per portare Belahyane alla corte di Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo, da tempo estimatore del centrocampista, lo considera ideale per il suo progetto fondato su giovani di prospettiva e calcio di possesso. L’operazione potrebbe decollare già nei primi giorni del mercato di gennaio.
Le condizioni della Lazio per la cessione
La Lazio è disposta ad ascoltare le offerte, ma fissa la valutazione del giocatore intorno agli 11-12 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe una piccola plusvalenza rispetto ai 10,3 milioni spesi per acquistarlo dal Verona. La cessione di Belahyane libererebbe spazio in rosa e permetterebbe di reinvestire su profili più funzionali alla seconda parte della stagione.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo