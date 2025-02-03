 Salta al contenuto

Lazio, Belahyane ufficiale dal Verona: ritrova Baroni

Alessandro Collu
Lazio Belahyane

La Lazio e l’Hellas Verona ufficializzano rispettivamente l’acquisto e la cessione di Reda Belahyane, entrambe con un breve comunicato.

Il ventenne centrocampista marocchino ritrova mister Marco Baroni che lo conosce bene dopo la scorsa stagione in gialloblù e ora nella Capitale avrà la possibilità di continuare la sua crescita.

LAZIO

La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda Belahyane, proveniente dall’Hellas Verona F.C. 

Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21.

VERONA

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Lazio – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Reda Belahyane.

Hellas Verona FC saluta e ringrazia Reda, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

