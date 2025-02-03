Lazio, Belahyane ufficiale dal Verona: ritrova Baroni
La Lazio e l’Hellas Verona ufficializzano rispettivamente l’acquisto e la cessione di Reda Belahyane, entrambe con un breve comunicato.
Il ventenne centrocampista marocchino ritrova mister Marco Baroni che lo conosce bene dopo la scorsa stagione in gialloblù e ora nella Capitale avrà la possibilità di continuare la sua crescita.
LAZIO
La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda Belahyane, proveniente dall’Hellas Verona F.C.
Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21.
VERONA
Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Lazio – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Reda Belahyane.
Hellas Verona FC saluta e ringrazia Reda, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.
