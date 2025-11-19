Lazio, Belahyane ai saluti: Rennes e Marsiglia pronte a muoversi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

La situazione di Belahyane alla Lazio

La posizione di Reda Belahyane in casa Lazio appare ormai definita. Il centrocampista classe 2004 non è riuscito a conquistare la fiducia di Maurizio Sarri, che non lo considera una priorità tecnica per il prosieguo della stagione. Lo dimostra un minutaggio ridotto a 154 minuti nelle prime undici gare di Serie A, un dato che ha convinto il club a riflettere seriamente sulla possibilità di una cessione nel prossimo mercato di gennaio.

Le piste francesi: Rennes e Marsiglia osservano

Secondo il portale francese But Football Club, sia il Rennes sia l’Olympique Marsiglia hanno iniziato a monitorare con regolarità il profilo di Belahyane. Entrambi i club di Ligue 1 cercano rinforzi per la mediana e individuano nel giovane biancoceleste un’occasione sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico. L’età del giocatore e il suo potenziale ne fanno un nome appetibile per progetti improntati sulla crescita.

Il precedente tentativo del Como

In estate, il Como aveva provato a ingaggiare Belahyane, ma il blocco del mercato imposto alla Lazio aveva impedito qualsiasi trattativa. Ora lo scenario cambia. Con la prossima finestra in arrivo e un utilizzo sempre più marginale, il club biancoceleste si mostra aperto a esaminare offerte.

La sensazione è che gennaio possa segnare la fine dell’esperienza romana di Reda Belahyane, mentre Rennes e Olympique Marsiglia si preparano a intensificare i contatti.

