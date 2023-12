1 di 28

LAZIO BATTE IN RIMONTA IL FROSINONE – L’ultima tra le mura amiche di questo 2023 sorride ai biancocelesti che battono 3-1 il Frosinone con una prestazione di carattere.

Orfani di Immobile, Luis Alberto infortunati, Lazzari con due giornate da scontare e la coppia difensiva titolare, questa ormai da settimane, formata da Romagnoli e Casale, la Lazio è chiamata a fare punti nel tentativo di rimanere in scia Champions League e risalire la china di una stagione fin troppo altalenante, con un attacco abbastanza sterile ed una difesa in fase crescente.

Sarri ridisegna gli undici mandando in campo il solito Provedel, Gila e Patric centrali con Pellegrini e Marusic, oggi capitano, sulle fasce. A centrocampo Rovella Kamada e Guendouzi a supporto del tridente Zaccagni, Felipe Anderson e Castellanos.

Il Frosinone schiera Turati, Monterisi, Okoli e Romagnoli, Garritano, Brescianini Barrenechea e Gelli a centrocampo e Harroui, Kajo Jorge e Soulé in attacco. Nel primo tempo accade poco, con le due formazioni a studiarsi a vicenda ed a prendere le misure. Qualche errore di troppo di un poco concentrato Felipe Anderson, costringono Sarri a porre rimedio, così al 45esimo dentro Isaksen. Dopo 10 minuti un tocco di mano di Guendouzi in area apre le porte a Soulé che dal dischetto non sbaglia: 1-0.

Lazio batte in rimonta il Frosinone (3-1). Castellanos torna al gol

Cambia improvvisamente la partita, quando al 70esimo Isaksen pesca Taty Castellanos con un autentico cioccolatino, incornata vincente sotto al sette, Turati non può nulla contro questo pareggio che sblocca l’Argentino e fa ribollire gli animi in curva nord.

Due minuti dopo, Castellanos rende il favore a Isaksen che si libera della marcatura e incrocia sul secondo palo battendo Turati, Lazio in vantaggio e non è finita qui. Sugli sviluppi di un corner al 84esimo, Patric tutto solo sul secondo palo insacca per il definitivo 3-1.

Frosinone battuto, primo goal di Isaksen, Castellanos sbloccato e soprattutto prima rimonta di carattere dei biancocelesti per questa stagione. Unica nota amara la prestazione impalpabile di Felipe Anderson e Kamada che stenta ancora una volta a decollare.