Lazio, Basic: “Niente Hadjuk, Lotito ha detto no”

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato il mancato trasferimento all’Hadjuk Spalato negli ultimi giorni di mercato.

TRATTATIVA SALTATA – Niente esperienza in Croazia per Toma Basic, infatti, il centrocampista della Lazio alla fine è rimasto nella Capitale. Era stato raggiunto un accordo tra le parti per un prestito secco, sembrava tutto fatto ma qualcosa è andato storto.

A spiegare la vicenda è stato il croato stesso, ai microfoni di 24sata dichiarando:

“L’Hajduk ha fatto tutto il possibile, ma la decisione finale spettava al presidente Lotito, che non ha accettato e non mi ha lasciato partire. Questo è l’unico motivo per cui non sono tornato. Ero disposto a rinunciare a una parte del mio stipendio”.

FUTURO ALLA LAZIO? – Basic, dopo la scorsa stagione in prestito alla Salernitana, rimarrà a Formello da fuori rosa. Decisivo è stato il “No” del presidente Claudio Lotito alla sua cessione. Il 27enne è arrivato a Roma nel 2021, non riuscendo mai a convincere del tutto, fino ad essere escluso sia dalla lista Serie A da quella dell’Europa League.

La sua cessione poteva donare al calciatore una “rinascita” e avrebbe rappresentato un’occasione per la società, visto che il suo contratto con la Lazio scade nel 2026. Rimane difficile al momento ipotizzare un reintegro del croato, anche se i calciatori a disposizione di Baroni sono contati.

