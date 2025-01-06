Lazio, Basic ancora in uscita: testa a testa tra Getafe e Valladolid

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Gennaio 2025 · Aggiornato il 6 Gennaio 2025

Toma Basic, centrocampista croato in forza alla Lazio, sarebbe a un passo dal trasferimento in Spagna: sfida tra Getafe e Valladolid

BASIC GETAFE VALLADOLID – Un giro di riscaldamento e poco più. Anche nel corso del Derby di ieri sera, posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, nel quale la Lazio ha ceduto il passo ai concittadini della Roma (in virtù dell’affermazione giallorossa per due reti a zero), Toma Basic non è stato chiamato in causa da Marco Baroni. Il centrocampista croato sembrava designato a sostituire Guendouzi, centrocampista francese già ammonito e decisamente condizionato dal clima ben poco amichevole del match ma, dopo qualche minuto, si è accomodato in panchina. Segno inequivocabile del fatto che il classe 1996 sia estremamente ai margini del progetto tecnico biancoceleste e ancora in uscita dal club, in attese di nuove offerte che possano far interrompere il rapporto in maniera definitiva.

Lazio, Basic al passo d’addio: l’agente atteso a Formello

L’esperienza in prestito semestrale alla Salernitana, culminata con la retrocessione del club campano in cadetteria, non ha consentito al mediano di proseguire la propria avventura con la maglia granata sulle spalle. Il rientro nella rosa biancoceleste era da considerarsi, appunto, solamente formale in quanto Basic sembrava a un passo dal trasferimento all’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso. Il mancato accordo tra le due società non ha consentito al ventottenne di far ritorno in Patria, ma la soluzione al rebus potrebbe risolversi in lingua iberica.

Stando a quanto confermato da Gianluca Di Marzio, infatti, Basic sarebbe finito in una contesa di mercato tutta spagnola tra Getafe e Valladolid, con i due club pronti a sottoporre a Claudio Lotito l’offerta giusta per far terminare in anticipo un rapporto la cui scadenza sarebbe fissata al 30 giugno 2026. L’agente del calciatore sarebbe atteso a Formello, già nel corso della giornata odierna, per pianificare l’addio del proprio assistito ai colori biancocelesti.