Lazio, Baroni e la squadra che piace: “Recettiva e ha voglia di crescere”
Continua l’ottimo momento della Lazio che nel turno infrasettimanale, decima giornata di Serie A vince 5-1 sul campo del Como e il mister Marco Baroni non può che ricevere con soddisfazione i complimenti per gioco e risultati. Le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste ai microfoni Sky Sport:
“Partita interpretata molto bene, con personalità. Il lavoro migliora sempre, quando parlo di squadra ambiziosa parlo di voglia di crescere, c’erano tutte le difficoltà contro una squadra tecnica che porta avanti il lavoro da due anni“.
Baroni conclude: “La squadra sta interpretando bene, stiamo lavorando sull’attacco della porta, fondamentale, la squadra è molto recettiva e lo portano avanti con convinzione, voglio che la squadra giochi un buon calcio“.
