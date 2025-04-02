Lazio, Baroni è ora sotto esame: i dettagli

Raffaele Campo · Pubblicato il 2 Aprile 2025 · Aggiornato il 4 Aprile 2025

LAZIO BARONI – Avrebbe lasciato qualche strascico il deludente pareggio casalingo per 1-1 della Lazio contro il Torino. Dopo un incredibile girone di andata, da gennaio in poi i biancocelesti hanno raccolto risultati spesso deludenti. Tanto che la Roma è riuscita ad agganciarli a 52 punti.

Come riferisce Il Messaggero, il tecnico Marco Baroni sarebbe ora sotto esame, nonostante la società, a partire dal presidente Lotito, lo abbia sempre sostenuto e abbia sempre esaltato il suo lavoro.

LAZIO BARONI – Per l’ex allenatore del Verona sarebbero ora decisive, ai fini della riconferma, il doppio impegno di Europa League contro il Bodo e la partita contro l’Atalanta.

