LAZIO ROMAGNOLI – L’immagine di Alessio Romagnoli che alza al cielo di Reggio Emilia la coppa dello Scudetto del Milan, sarà probabilmente l’ultima del difensore con la maglia rossonera. Il giocatore, dal prossimo 1 Luglio, sarà svincolato, ma ancora non si sa con certezza quale sarà il suo futuro. La pista più plausibile è sempre la Lazio, con la trattativa con i biancocelesti che continua ad andare avanti in cerca dell’intesa.

LAZIO, AVANZA ROMAGNOLI: DIPENDE ANCHE DAL FUTURO DI ACERBI

Come riporta Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni si era palesato anche l’interesse di un club della Premier League. Romagnoli ha temporeggiato da questo punto di vista, perchè la possibilità e la volontà di giocare per la sua squadra del cuore sono molto forti. La fumata bianca tra il giocatore e la Lazio potrebbe arrivare intorno ai 3,2 milioni di euro più bonus a stagione, nonostante i biancocelesti vorrebbero chiudere a cifre leggermente più basse. Cosa che, purtroppo per Lotito, non è nelle intenzioni di Romagnoli.

L’eventuale arrivo dell’ex Sampdoria porterebbe automaticamente alla cessione di Francesco Acerbi, con cui i rapporti si erano fortemente incrinati nell’ultimo periodo. In caso contrario, se quest’ultimo dovesse restare, per Romagnoli si complicherebbe. Al momento, comunque, il più possibile dei scenari resta il primo, visto e considerato che le richieste per Acerbi non mancano.

OLTRE A “LAZIO ROMAGNOLI” LEGGI ANCHE: