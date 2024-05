Lazio rinnovo Mandas – Una parabola particolare quella di Mandas in questa stagione alla Lazio: un inizio da terzo portiere, poi con l’infortunio di Provedel ha scalato le gerarchie giocando diverse partite da titolare a discapito del secondo Luigi Sepe. Come riporta Calciomercato.com il portiere classe 2001 aspetta una chiamata dalla società per rinnovare il contratto.

Futuro – Mandas potrebbe restare alla Lazio come secondo portiere oppure partire in prestito per giocare da titolare: Tudor lo apprezza molto e non vorrebbe privarsene, sicuramente al calciatore andrà proposto un aumento di contratto. Il Manchester United e il Manchester City restano alla finestra.

Lazio, attesa per il rinnovo di Mandas

Parole dell’agente – “Sicuramente dovremo incontrarci per rivedere un contratto fatto abbastanza velocemente, da terzo portiere. Ma il giocatore è pronto. Vediamo, ci sono anche interessamenti dall’estero, ne parleremo con la Lazio. Incontrarsi per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro“, ha chiosato Diego Tavano, agente dell’estremo difensore.

