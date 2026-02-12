 Salta al contenuto
Lazio-Atalanta, sfida europea all’Olimpico

Cristiano Abbruzzese
2 min
Maurizio Sarri
Foto © Stefano D'Offizi

Sfida ad alta quota all’Olimpico

Lazio-Atalanta, 25ª giornata di Serie A 2025/26, si gioca sabato 14 febbraio alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Un confronto che pesa nella corsa europea e che negli ultimi anni ha offerto equilibrio e tensione.

La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime dieci sfide di campionato contro l’Atalanta, ma ha vinto solo una delle quattro più recenti: 1-0 al Gewiss Stadium il 6 aprile 2025 con gol di Gustav Isaksen. I biancocelesti non subiscono reti da due partite contro i bergamaschi.

L’Atalanta, però, ha perso solo una delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio. Nel 2026 è ancora imbattuta in campionato con cinque vittorie e due pareggi.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.
Squalificati: Romagnoli.
Indisponibili: Basic, Lazzari, Gigot, Zaccagni, Pedro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
Indisponibili: Bakker, De Ketelaere, Scamacca.

Numeri e dove vederla

La Lazio è la squadra che ha pareggiato di più da dicembre, sei volte. L’Atalanta ha segnato sei gol da corner, mentre i biancocelesti sono ancora a zero da questa situazione.

Occhi su Nikola Krstovic, coinvolto in 11 gol in 886 minuti.

Diretta esclusiva su DAZN dalle 17:30.

