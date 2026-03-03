Lazio-Atalanta, Sarri: “Serve pazienza di tutti; che il prossimo sia l’anno uno, percorso ancora da fare”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia che la Lazio giocherà contro l’Atalanta, gara di andata a Roma. Così il tecnico dei biancocelesti:

“Era chiaro fin dall’inizio he situazione sarebbe stata di questo tipo, ci vuole pazienza di tutti. Per il futuro questa gara non ha grande peso, l’anno prossimo dev’essere l’uno, non zero, con ogni evenienza, un anno di investimenti per tornare ad essere competitivi”.

Sull’Atalanta: “Sappiamo sarà una partita difficile, contro una squadra forte, l’unica italiana rimasta in Champions. Dobbiamo avere l’orgoglio perché siamo arrivati in semifinale mettendo fuori le due finaliste dell’anno scorso sapendo che sarà difficile ma ce la possiamo giocare. La differenza con l’Atalanta? Hanno fatto un percorso lungo, iniziato probabilmente dieci anni fa, conquistando l’Europa quasi ripetutamente e hanno fatto investimenti diversi, è chiaro che il divario si può ampliare; la Lazio questo percorso lo deve fare“.

Sarri aggiunge: “La responsabilità è di tutti, società, ambiente, giocatori… la squadra domenica era spenta, meno male che qualche settimana fa la squadra ha fatto tre partite in sei giorni di buon livello. Un anima c’è, si è sbagliata una partita e ci sta in una annata, non succede solo a noi (in riferimento alla partita di domenica scorsa a Torino).

La tattica di fronte all’atteggiamento non conta nulla, mi sembra evidente. I nostri centrocampisti dovranno fare un gran lavoro, la partita è difficile per la grande qualità che hanno, sarà anche una partita di sofferenza.

I tifosi? Speriamo di sentirli dentro, sarebbe un grande segno di partecipazione“.