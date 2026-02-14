 Salta al contenuto
Lazio-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Maurizio Sarri
Foto © Stefano D'Offizi

Le scelte di Sarri

All’Olimpico va in scena Lazio-Atalanta, snodo pesante della 25ª giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri deve fare i conti con le assenze di Mattia Zaccagni e Pedro. Nel tridente offensivo spazio a Tijjani Noslin sulla sinistra, mentre a destra Gustav Isaksen è insidiato da Matteo Cancellieri. Al centro dell’attacco conferma per Daniel Maldini, con Milan Ratkov e Boulaye Dia pronti a subentrare.

In regia agirà Danilo Cataldi, anche se Nicolò Rovella è recuperato e può trovare minuti. In difesa pesa la squalifica di Alessio Romagnoli: al suo posto Provstgaard farà coppia con Mario Gila.

Le mosse di Palladino

Nell’Atalanta è pesante l’assenza di Charles De Ketelaere, operato al ginocchio destro. Raffaele Palladino potrebbe dare continuità a Lazar Samardzic sulla trequarti, insieme a Giacomo Raspadori e a uno tra Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca, tornato ad allenarsi in gruppo.

A centrocampo rientra Marten De Roon dopo la squalifica, mentre in difesa pronto Ahanor dal primo minuto. La Dea cerca punti per restare agganciata alla zona europea.

Dove vederla in tv

La sfida tra Lazio e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web. Calcio d’inizio questo pomeriggio ore 18:00, con l’Europa nel mirino.

