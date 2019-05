Serie A, Lazio-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali

Nella Lazio c'è Strakosha. Coppia d'attacco con Caicedo e Immobile. L'Atalanta risponde con Ilicic, Gomez e Zapata.

Tra poco meno di un’ora allo stadio Olimpico andrà in scena Lazio–Atalanta. Una partita importante in ottica Champions, con l’Atalanta che cerca tre punti fondamentali per tenere lontane le avversarie. La Lazio, invece, proseguire il suo cammino, dopo aver perso terreno rispetto alle concorrenti.

Inzaghi sceglie la coppia d’attacco con Caicedo e Immobile. Panchina per Correa. C’è Strakosha.

Gasperini, invece, risponde con il tridente Ilicic, Gomez e Zapata. Panchina per Mancini.

Le formazioni ufficiali:

Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Kalaj, Durmisi, Zitelli, Badelj, Cataldi, Jordao, Neto, Correa.

All.: Inzaghi

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

A disp.: Berisha, Rossi, Ibanez, Mancini, Gosens, Reca, Colpani, Del Prato, Pasalic, Pessina, Piccoli.

All.: Gasperini