Lazio-Atalanta 1-3, Inzaghi: “Buona partita, ma commessi errori individuali”

E sull'obiettivo Europa: "Abbiamo due strade per accedervi, una di queste è vincere la Coppa Italia".

La sconfitta subita contro l’Atalanta ha messo un freno alla corsa della Lazio per la Champions League. I biancocelesti, dopo il vantaggio al terzo minuto di gioco, ha subito i bergamaschi portando a casa zero punti. Il tecnico Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ stata una buona partita, giocata a buoni ritmi, poi purtroppo abbiamo commesso un errore individuale troppo importante sul secondo e sul terzo gol e la partita si è decisa lì. Può succedere di sbagliare. Dopo il nostro gol abbiamo sbagliato un paio di ripartenze, l’Atalanta è stata più decisa sugli episodi”.

Champions.

“Fine delle speranze Champions? Penso di sì, dobbiamo fare la corsa per rimanere in Europa che può passare dalla Coppa Italia o arrivando settimi, abbiamo lo scontro diretto con il Torino, l’obiettivo è che l’Europa non passi solo dalla Coppa Italia ma anche dal campionato. Abbiamo due strade, due punti di distacco da Toro e Milan anche se i rossoneri hanno una gara in meno con due punti a disposizione è una cosa che si può fare. Siamo rammaricati per la sconfitta ma dobbiamo guardare subito a cosa ci prospetta il campionato”.

Cosa ha sbagliato la squadra?

“Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio ma una volta acquisito il vantaggio dovevamo fare di più, in queste partite non basta il compitino. L’Atalanta è stata lucida nei momenti chiave, tutte le volte che commettiamo errori individuali paghiamo a caro prezzo. La partita è stata aperta, eravamo sull’uno a uno con buone parate di Gollini e poche di Strakosha. Bisognava mantenere la lucidità perché le partite sono lunghe e a volte si decidono nei minuti finali”.

L’errore di Wallace.

“Wallace? Ho parlato di errori individuali che sono stati commessi anche prima sull’uno a zero in un paio di ripartenze che dovevamo gestire meglio. Lui si è infortunato sul campo, ha fatto bene a Genova e si è allenato bene in settimana, quando dovevo fare il cambio ho preferito togliere Bastos che era ammonito”.