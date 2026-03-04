Lazio-Atalanta Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla

Sfida d’alta quota all’Olimpico

La Coppa Italia entra nel vivo con l’andata della semifinale tra Lazio e Atalanta, in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Un confronto che vale una fetta importante di stagione per entrambe, chiamate a gestire energie e ambizioni tra campionato e coppa.

Maurizio Sarri punta sull’identità consolidata del suo 4-3-3, mentre Raffaele Palladino conferma il 3-4-2-1 che ha dato equilibrio e pericolosità alla squadra bergamasca.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

La Lazio dovrebbe schierarsi con: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.

In casa Atalanta, spazio a: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca.

Attenzione alla qualità sulle corsie e alla capacità di inserimento dei centrocampisti: sarà una gara giocata sui dettagli, con l’equilibrio a fare la differenza.

Dove vederla

Lazio-Atalanta, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1, canale del gruppo Mediaset. Fischio d’inizio alle 21:00.

All’Olimpico è attesa una cornice importante: in palio c’è un posto nella finalissima.