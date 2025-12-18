Lazio, assalto al centrocampo: Brescianini avanti, Samardzic frena

Lazio a caccia di rinforzi in mediana

La Lazio prepara le mosse per il mercato invernale con un obiettivo chiaro: rinforzare il centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, i nomi cerchiati in rosso sono quelli di Marco Brescianini e Lazar Samardzic, entrambi in forza all’Atalanta. Due profili diversi per costi e prospettive, ma accomunati dall’interesse concreto del club biancoceleste.

Brescianini, pista concreta

La candidatura di Marco Brescianini è oggi la più percorribile. L’ex Frosinone trova poco spazio nelle rotazioni della Dea e valuta una soluzione che gli garantisca continuità. La Lazio osserva con attenzione, consapevole che l’operazione è sostenibile sia per formula sia per valutazione. Resta da definire il prezzo e la struttura dell’affare, con la concorrenza del Cagliari da tenere sotto controllo.

Samardzic, qualità ma costi elevati

Diverso il discorso per Lazar Samardzic. Il fantasista ha una valutazione più alta, considerata fuori budget per il mercato di gennaio. La Lazio non chiude la porta, ma sa che servirà creatività, magari con l’inserimento di contropartite, per rendere l’operazione possibile. Al momento resta una pista complessa.

Strategie e tempi

La dirigenza biancoceleste lavora su più tavoli. L’obiettivo è consegnare all’allenatore rinforzi funzionali e immediati, senza compromettere l’equilibrio economico. Brescianini rappresenta l’opzione pragmatica. Samardzic è il colpo che alza il livello, ma richiede condizioni favorevoli. Gennaio dirà quale strada verrà percorsa.