Lazio, assalto a Rayan per 20 mln: cessioni per Dia e Cancellieri?

Operazione plusvalenze

Lazio protagonista del calciomercato invernale. Da Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce sono arrivati 60 mln di euro. Subito reinvestiti: Ratkov (Salisburgo) e Kenneth Taylor (Ajax) sono già a Formello per 30 mln. Ora Sarri vuole altri rinforzi a centrocampo: in lista Timber (Feyenoord), Toth (Ferencvaros) e Fabbian (Bologna), conteso anche da Fiorentina e Bournemouth.

Colpo in Brasile

La Gazzetta dello Sport rivela l’offerta da 20 mln più bonus della Lazio al Vasco da Gama per Rayan, classe 2006, talento già seguito dal Milan. Sullo sfondo resta caldo il nome di Yuri Alberto (Corinthians), obiettivo anche della Roma.

Via libera alle cessioni

In uscita Boulaye Dia, richiesto in Ligue 1, Cancellieri nel mirino del Brentford e Dele-Bashiru tentato dal Nottingham Forest. Il Nizza e il Torino osservano Belahyane e il portiere Mandas. Chiusa la pista Nuno Tavares–Al-Ittihad, si accelera per Pedraza dal Villarreal.