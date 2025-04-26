Lazio anticipa l’acquisto di Nuno Tavares: Juventus alla finestra
Acquisto anticipato da parte della Lazio
La Lazio ha deciso di procedere con l’acquisizione anticipata di Nuno Tavares dall’Arsenal per una cifra di circa 4 milioni di euro, da corrispondere in diverse tranche. Questa operazione viene interpretata come una mossa strategica piuttosto che un chiaro segnale di volontà di trattenere il giocatore. L’intento della dirigenza biancoceleste è quello di tutelare un investimento che, in prospettiva, potrebbe rivelarsi vantaggioso anche in ottica di una futura cessione.
L’esterno portoghese, pur avendo evidenziato qualità interessanti, ha vissuto una stagione complicata sotto il profilo fisico, con ben sette infortuni muscolari a condizionarne il rendimento. Nonostante ciò, il suo potenziale continua a suscitare attenzione tra i principali club europei.
Juventus interessata a Nuno Tavares
Tra i club che seguono con interesse Nuno Tavares figura la Juventus, alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. Le incertezze legate al futuro di Andrea Cambiaso spingono i dirigenti bianconeri a valutare nuove opzioni, e il profilo del terzino lusitano rientra perfettamente nei parametri fissati per il rinnovamento della rosa.
La Lazio, una volta acquisito il cartellino di Nuno Tavares, potrà gestire con maggiore forza contrattuale eventuali trattative, considerando che il valore di mercato del giocatore potrebbe superare i 15 milioni di euro. Non si esclude che la cessione possa avvenire già durante la sessione di mercato straordinaria di giugno, legata al Mondiale per Club, garantendo così un ritorno economico importante ai capitolini.
LEGGI ANCHE:
- Juventus, accelerata su Hancko: contatti avviati col Feyenoord
- Everton su Bisseck: l’Inter apre, ma solo dopo il Mondiale Club
- Como sogna in grande: nel mirino Thierno Barry per l’attacco
- Inter segue Oblak: sfida aperta con PSG e Manchester United
- Suggestione Ancelotti in Brasile, è quasi realtà: contatti tra agenti
- Hudson-Odoi nel mirino di Napoli e Roma: affondo in estate?
- Lobotka tra Barcellona e United: il Napoli riflette sulla cessione
- Juventus, spunta Gasperini tra i candidati per la panchina
- Chelsea avvia i contatti per Leão: sondaggio con Jorge Mendes
- Como sogna in grande: contatti esplorativi per Kevin De Bruyne