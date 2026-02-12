 Salta al contenuto
Lazio, ansia Pedro: caviglia ko e corsa in ospedale

Cristiano Abbruzzese
2 min
Pedro
Foto © Stefano D'Offizi

Pedro costretto al cambio

Serata complicata per la Lazio di Maurizio Sarri al Dall’Ara. Sotto nel punteggio contro il Bologna, avanti con la rete di Santiago Castro, i biancocelesti hanno perso anche Pedro per infortunio.

L’attaccante spagnolo, classe ’87, ha accusato un problema alla caviglia proprio a ridosso dell’intervallo. Dopo l’intervento dello staff medico è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Noslin, chiamato a dare vivacità a un reparto offensivo fino a quel momento poco incisivo.

Un primo tempo in salita

La squadra di Vincenzo Italiano ha approcciato meglio la gara, imponendo ritmo e pressione. Prima la traversa colpita da Cambiaghi, poi il gol di Castro sugli sviluppi di un corner. La Lazio ha faticato a costruire occasioni pulite, soffrendo l’intensità dei rossoblù.

L’uscita di Pedro ha complicato ulteriormente i piani di Sarri, già alle prese con una gestione attenta delle energie in questa fase della stagione tra Serie A e Coppa Italia.

Trasporto in ospedale

Secondo quanto riportato da Mediaset, Pedro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le prime sensazioni non sono state positive e il trasferimento è servito a escludere fratture o lesioni gravi alla caviglia.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire l’entità dell’infortunio. La Lazio resta in attesa, con la speranza di non perdere uno dei suoi uomini più esperti nel momento cruciale della stagione.

