LAZIO VICARIO EMPOLI – Dopo la scadenza del contratto di Strakosha e la risoluzione di Reina, la Lazio si trova, al momento senza un vero e proprio portiere. Da tempo, il prescelto a cui affidare i pali della porta biancoceleste è Marco Carnesecchi. Le difficoltà ad arrivare ad un’intesa con l’Atalanta, però, stanno portando la Lazio a cominciare a guardare ad alternative.

LAZIO, ANCHE VICARIO PER LA PORTA: CONTATTI CON L’EMPOLI

Come riporta Sky Sport, la dirigenza biancoceleste avrebbe avuto dei primi contatti con l’Empoli per sondare il terreno per quanto riguarda Guglielmo Vicario. Il portiere, reduce da una grande stagione in Toscana, è stato riscattato dal club di Corsi per circa 8 milioni di euro dal Cagliari. E’ chiaro, però, che con un’offerta congrua, il classe ’96 potrebbe essere ceduto. La Lazio riflette, anche perchè ora il club capitolino avrà bisogno di almeno due rinforzi in porta, ecco perchè Carnesecchi potrebbe anche non escludere Vicario e viceversa.

