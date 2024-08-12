Lazio, anche Casadei nel taccuino biancoceleste
lazio CASADEI – In questo momento, la priorità della Lazio è quella di un centrocampista. Come già noto, i biancocelesti seguono Carlos Alcaraz, rientrato al Southampton dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito alla juventus. Sul giocatore ci sarebbe anche il Flamengo.
Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, i capitolini sarebbero altresì su Michael Folorunsho, il quale è molto vicino a lasciare il napoli. Si potrebbe fare per 12 milioni di euro.
LAZIO CASADEI – Ma occhio anche a Cesare Casadei, 21 anni e in esubero dal Chelsea. L’ex inter e Leicester vorrebbe tornare in Italia.
