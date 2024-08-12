Lazio, anche Casadei nel taccuino biancoceleste

Raffaele Campo · Pubblicato il 12 Agosto 2024 · Aggiornato il 12 Agosto 2024

lazio CASADEI – In questo momento, la priorità della Lazio è quella di un centrocampista. Come già noto, i biancocelesti seguono Carlos Alcaraz, rientrato al Southampton dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito alla juventus. Sul giocatore ci sarebbe anche il Flamengo.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, i capitolini sarebbero altresì su Michael Folorunsho, il quale è molto vicino a lasciare il napoli. Si potrebbe fare per 12 milioni di euro.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

LAZIO CASADEI – Ma occhio anche a Cesare Casadei, 21 anni e in esubero dal Chelsea. L’ex inter e Leicester vorrebbe tornare in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: