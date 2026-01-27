Lazio, altra cessione in vista? Noslin è nel mirino del Monaco

Foto © Stefano D’Offizi

Continua la rivoluzione in casa Lazio. Nella giornata di ieri, lo stesso presidente Lotito ha confermato gli arrivi di Motta (arrivato dalla Reggiana per sostituire Mandas) e Daniel Maldini, ma la società sta operando continuamente anche in uscita: tra i profili che potrebbero lasciare la Capitale c’è Tijjani Noslin, obiettivo del Monaco. L’olandese è stato sicuramente una delle note meno stonate della stagione biancoceleste: ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e, in qualche occasione, ha tolto le castagne dal fuoco a Maurizio Sarri, come in occasione della folle vittoria in 9 contro 11 a Parma.

LAZIO, MONACO IN PRESSING PER NOSLIN: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monaco avrebbe già avviato i contatti con la Lazio per trovare l’intesa. Si tratta per quanto riguarda la formula dell’operazione e le parti ragionano tra prestito con diritto di riscatto o obbligo. Noslin ha disputato 16 presenze questa stagione tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da due reti e un assist, ma solamente in tre occasioni è sceso in campo dal primo minuto: andare in Ligue 1 potrebbe significare avrebbe maggior minutaggio a disposizione per mettere in mostra le sue qualità.

