LAZIO ALLAN – Una delle priorità della Lazio in questa sessione di mercato sarà quella di regalare a Sarri un rinforzo a centrocampo di livello e che sappia interpretare al meglio il ruolo nei meccanismi del tecnico toscano. Con Lucas Leiva già certo dell’addio e le situazioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto da valutare, l’intervento della società sul mercato diventa preminente.

LAZIO, ALLAN RESTA IL PREFERITO DI SARRI PER IL CENTROCAMPO

Sarri vorrebbe un giocatore di cui sa per certo di potersi fidare, e per questo la Lazio, come spiega “Il Corriere dello Sport“, continua a valutare con attenzione il profilo di Allan. Il brasiliano è stato uno dei fedelissimi dell’ex allenatore della Juve ai tempi del Napoli, quando fu il metronomo del centrocampo azzurro che tanto ha fatto sognare i tifosi partenopei.

Allan ha vissuto un’esperienza complicata in Inghilterra con la maglia dell’Everton, motivo per cui il ritorno in Italia con l’allenatore che ha favorito la sua consacrazione sarebbe più che gradito. Per i Toffees è all’orizzonte una sorta di rivoluzione dopo la salvezza risicata di quest’ultima stagione, e Allan è uno dei giocatori con le valigie in mano.

Servirà dunque l’apertura da parte dell’Everton, che comunque potrebbe cedere il giocatore a cifre tutto sommato contenute ed abbordabili per le casse della società biancoceleste. La Lazio osserva la situazione ed è pronta ad approfittarne in caso di ulteriori sviluppi.

