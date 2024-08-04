Redazione · Pubblicato il 4 Agosto 2024

LAZIO NUSA – Dopo i colpi di mercato sfumati nelle ultime settimane, come il mancato trasferimento di Mason Greenwood, approdato al Marsiglia e di James Rodriguez, in casa Lazio inizia a prendere forma l’ipotesi concreta di Antonio Nusa, esterno offensivo del Club Brugge, come prossimo rinforzo per Baroni.

Come riportato anche da “Tuttomercatoweb“, il club capitolino è in trattativa per assicurarsi le prestazioni sportive del giovanissimo Nusa, esterno norvegese classe 2005, considerato uno dei giovani più talentuosi da seguire in futuro. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e una valutazione di circa 20 milioni di euro: potrebbe essere quindi lui il perfetto sostituto di Felipe Anderson.

Sul giocatore non è presente solo la Lazio, ma anche altri club hanno mostrato interesse per Nusa, tra cui la Juventus, che nelle ultime ore ha manifestato il proprio interesse. Tuttavia, al momento non ci sono trattative concrete in corso con la squadra belga. Anche la Roma lo aveva considerato come una possibile opzione per Soulé.

Arrivato in prima squadra nel 2021, Nusa era stato acquistato dallo Stabaek per circa 3 milioni di euro, una cifra significativa per un allora sedicenne che si è guadagnato il soprannome di “Neymar norvegese”.