Lazio al lavoro per rinnovare Basic e Marusic in scadenza a giugno

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

In casa Lazio tiene banco la questione legata ai rinnovi di Toma Basic e Adam Marusic. Entrambi sono profili con cui Maurizio Sarri sarebbe ben contento di proseguire la sua avventura biancoceleste, sebbene i due giocatori abbiano situazioni ben diverse.

LAZIO, LOTITO AL LAVORO PER RINNOVARE BASIC E MARUSIC PER DUE ANNI: I DETTAGLI

Infatti, Basic si sta prendendo la sua rivincita in questo avvio di stagione: reintegrato per l’emergenza in mezzo al campo, ha risposto con prestazioni di alto livello e il rinnovo contrattuale sarebbe il giusto premio per l’impegno e l’applicazione messi in campo. Il contratto è in scadenza il prossimo giugno e l’idea della società e di posticipare la scadenza a giugno 2028, ritoccando ovviamente anche l’ingaggio.

Discorso diverso, invece, per Marusic. Il montenegrino, fin dal suo arrivo in Italia nel 2017, è sempre stato un punto fermo della retroguardia biancoceleste, da Inzaghi a Sarri, passando per la parentesi con mister Baroni. Lotito e Fabiani hanno proposto un prolungamento fino al 2027, con opzione per un ulteriore stagione.

In entrambi i casi, da Formello sembra filtrare ottimismo e, a meno di clamorosi colpi di scena, Basic e Marusic proseguiranno le proprie avventure nella Capitale.

