LAZIO, AGENTE IMMOBILE – Le strade di Ciro Immobile e la Lazio si sono ufficialmente separate dopo otto stagioni in biancoceleste. Dopo ben 340 presenze condite da 207 gol e 54 assist si chiude forse il capitolo più bello della carriera dell’attaccante italiano. Adesso la nuova esperienza per lui in Turchia con la maglia del Besiktas, squadra che l’ha voluto fortemente nella sua rosa. A parlare del passato e del futuro del giocatore ci ha pensato l’agente di Ciro Immobile, Marco Sommella.

Queste le dichiarazioni sull’esperienza alla Lazio: “Già da un po’ di tempo c’era l’idea di provare qualcosa di diverso, di fare un’esperienza di vita. Otto anni con la Lazio sono tanti, è arrivato con Inzaghi e Tare, gli ultimi due anni sono stati un po’ particolari. Sono cambiate un po’ di cose, non si sentiva al centro del progetto Lazio. Per troppo amore, non potendo dare più quello che ha dato in questi anni, soprattutto dal punto di vista mentale, perché fisicamente sta benissimo, ha scelto di cambiare. Con la Lazio è stata una bellissima storia d’amore“. Ha poi aggiunto: “Un contratto come quello di Ciro per altri due anni, sarebbe stato molto pesante per la Lazio. Si è reso conto che non poteva più dare quello che ha dato, per questo ha fatto un passo indietro. Sicuramente andava ringraziato anche per questo, la Lazio grazie alla sua cessione ha risparmiato quasi 20 milioni“.

L’agente dell’ex Lazio, Ciro Immobile: “Voluto fortemente dal Besiktas”

L’ultimo passaggio sulla nuova squadra di Ciro Immobile: “Il Besiktas ha dimostrato di volerlo fortemente, a Istanbul, che è una città bellissima, ha avuto un’accoglienza che è sembrata quasi quella di Maradona a Napoli o Ronaldo alla Juventus. C’erano tantissime persone ad aspettarlo all’aeroporto. Per uscire dall’aeroporto ci abbiamo messo un’ora. Ciro aveva bisogno di sentirsi ancora vivo, ha fatto cose che quasi nessuno ha fatto, è un giocatore che ha scritto la storia“.