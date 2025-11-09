Lazio, ag Mandas: “A gennaio possibile cessione. Vale 10 milioni”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Le probabilità di vedere Christos Mandas restare alla Lazio diminuiscono sempre di più. Con il ritorno di Sarri in panchina, il portiere greco ha perso il posto da titolare guadagnatosi sotto la gestione Baroni e l’ipotesi cessione è sempre più viva. La conferma arriva dall’agente del classe 2001, Diego Tavano, che al podcast “Calcio con Fulmi” ha parlato proprio del futuro del proprio assistito.

LAZIO, TAVANO: “CLUB DI PREMIER INTERESSATE A MANDAS, A GENNAIO VALUTEREMO OPZIONI MA A CIFRE INFERIORI RISPETTO ALLO SCORSO ANNO”

Queste le parole del procuratore dell’estremo difensore biancoceleste: “Mandas è un ragazzo fantastico, che merita tanto. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava nel verso giusto. Adesso le scelte sono diverse, non le discuto, sicuramente c’è una perdita del valore del giocatore da parte dell’azienda Lazio“.

“Abbiamo parlato con dei club inglesi, non top, che volevano mettere molti soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione del giocatore, ma sicuramente a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è molto più alta“.

Lotito e Fabiani infatti, la scorsa estate hanno ricevuto una proposta del Wolverhampton di 12 milioni di euro che è stata prontamente rispedita al mittente, dato che la società lo valutava circa 20 milioni di euro. Ad oggi però, le zero presenze registrare in stagione incidono pesantemente sulla valutazione di mercato del greco e la Lazio difficilmente potrà incassare più della metà dalla cessione di Mandas.

