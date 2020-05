Lazio, Adryelson è il nuovo obiettivo: un altro brasiliano dopo Luiz Felipe LAZIO ADRYELSON – Un nuovo brasiliano sulla fascia destra per la Lazio. Infatti, il club biancoceleste ha messo nel mirino Adryelson, terzino destro del Recife e della Nazionale Olimpica del Brasile. Già adocchiato dal ds Igli Tare la scorsa estate, era valutato circa 10 milioni di Euro. Tuttavia, in scadenza nel 2021, il suo valore potrebbe scendere, anche a causa della crisi che sarà causata dalla pandemia di Coronavirus. Prevalentemente gioca come terzino destra, ma ha provato a fare anche il centrale con discreti risultati. La pista che porta a Adryelson, in ogni caso, non sarebbe legata all’eventuale cessione di Luiz Felipe, ma semplicemente farebbe parte di quel programma di miglioramento della rosa che Tare e Lotito hanno in mente per affrontare la prossima UEFA Champions League. LAZIO ADRYELSON – Un altro obiettivo in difesa resta Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. Tuttavia, la concorrenza per il centrale albanese è molta, con Inter, Napoli, Chelsea e Borussia Dortmund che hanno già sondato il terreno con il club veneto. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

