Lazio, addio Mandas: il portiere chiede la cessione
Foto © Stefano D’Offizi
Il futuro di Christos Mandas alla Lazio sembra giunto a un punto di non ritorno. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere greco ha chiesto formalmente alla società di essere ceduto nella prossima sessione di mercato invernale.
La Ricerca di Minuti e la Delusione
La motivazione è chiara: la totale mancanza di spazio. Maurizio Sarri, infatti, continua a preferire Ivan Provedel come titolare indiscusso, relegando il ventiquattrenne greco a un ruolo di secondo piano. Una situazione che Mandas vive con frustrazione, soprattutto dopo aver conquistato la fiducia da titolare nella scorsa stagione sotto la guida di Marco Baroni.
Un Valore in Calo e i Possibili Acquirenti
La Lazio si trova ora a gestire un assetto di mercato complesso: rifiutata un’offerta di 12 milioni dal Wolverhampton lo scorso gennaio, il valore di mercato di Mandas si è inevitabilmente ridotto. Una cessione potrebbe ora concretizzarsi intorno ai 10 milioni di euro. Tra i possibili destinatari, oltre ai Wolves, ci sono il Panathinaikos e club spagnoli come il Getafe, con l’agenzia YouFirst al lavoro per trovare la sistemazione migliore.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League