Lazio, addio Mandas: il portiere chiede la cessione

Cristiano Abbruzzese
Mandas

Foto © Stefano D’Offizi

Il futuro di Christos Mandas alla Lazio sembra giunto a un punto di non ritorno. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere greco ha chiesto formalmente alla società di essere ceduto nella prossima sessione di mercato invernale.

La Ricerca di Minuti e la Delusione

La motivazione è chiara: la totale mancanza di spazio. Maurizio Sarri, infatti, continua a preferire Ivan Provedel come titolare indiscusso, relegando il ventiquattrenne greco a un ruolo di secondo piano. Una situazione che Mandas vive con frustrazione, soprattutto dopo aver conquistato la fiducia da titolare nella scorsa stagione sotto la guida di Marco Baroni.

Un Valore in Calo e i Possibili Acquirenti

La Lazio si trova ora a gestire un assetto di mercato complesso: rifiutata un’offerta di 12 milioni dal Wolverhampton lo scorso gennaio, il valore di mercato di Mandas si è inevitabilmente ridotto. Una cessione potrebbe ora concretizzarsi intorno ai 10 milioni di euro. Tra i possibili destinatari, oltre ai Wolves, ci sono il Panathinaikos e club spagnoli come il Getafe, con l’agenzia YouFirst al lavoro per trovare la sistemazione migliore.

 

