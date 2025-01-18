Lazio, addio Isaksen per sbloccare l’indice di liquidità: la situazione

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 18 Gennaio 2025

A sorpresa, Gustav Isaksen potrebbe fare le valigie e dire addio alla Lazio. Sull’esterno danese infatti, ci sarebbe l’interesse dell’Olympiakos che avrebbe proposto un’offerta di prestito con diritto di riscatto. La società ha bisogno di cedere per sbloccare l’indice di liquidità e la partenza del classe 2001, potrebbe essere utile in questo senso.

A conferma di questa indiscrezione di mercato, sono le parole del ds Fabiani, intervenuto oggi in conferenza stampa: “Tutti sono cedibili e nessuno è incedibile. La società valuta il sostituto di Isaksen: se è valido e migliore, allora è un discorso. Altrimenti no”.

NGONGE PER SOSTITUIRE ISAKSEN – Nonostante la partenza di Kvara, Ngonge al Napoli non troverà spazio, ed è stato proposto ai biancocelesti proprio come sostituto di Isaksen. Il belga sta prendendo tempo, dato che ha anche la possibilità di tornare all’Hellas Verona.

TENTATIVO PER ARIFI – La Lazio ha anche provato ad offrire un prestito con diritto di riscatto per Ergis Arif, trequartista di 18 anni del Teuta, squadra albanese. I biancocelesti avrebbero voluto aggregarlo alla Primavera, ma il calciatore vorrebbe trasferirsi in un club che lo inserirebbe in prima squadra fin da subito, e avrebbe dunque respinto l’offerta.

