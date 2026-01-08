Lazio, addio a Guendouzi: domani la partenza verso il Fenerbahçe

L’ultimo saluto all’Olimpico

È stata una serata carica di emozioni allo Stadio Olimpico, dove Matteo Guendouzi ha vissuto il suo addio alla Lazio al termine della sfida contro la Fiorentina. Dopo il fischio finale dell’arbitro Sozza, il centrocampista francese si è fermato a lungo sotto la Curva, salutando i tifosi biancocelesti che lo hanno accompagnato con un lungo applauso. Un gesto semplice, ma denso di significato, che ha chiuso un capitolo importante della sua esperienza in Serie A.

Le parole di Guendouzi ai tifosi biancocelesti

Attraverso i canali ufficiali della Lazio, Guendouzi ha voluto lasciare un messaggio diretto al popolo laziale. “Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio. Volevo ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto”, ha ricordato il francese, sottolineando il legame creato con la città e con l’ambiente. Parole sentite, pronunciate con lucidità e trasporto.

Un legame che va oltre il campo

Nel suo messaggio, Guendouzi ha evidenziato il valore umano del rapporto costruito in questi mesi: “Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità”. Un pensiero che va oltre i risultati sportivi e che racconta l’impatto emotivo dell’esperienza romana, fatta di momenti esaltanti e di passaggi più complessi.

Nuova tappa: Istanbul

Domattina Guendouzi partirà alla volta della Turchia per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Fenerbahçe. Per la Lazio si chiude una parentesi intensa, per il centrocampista francese si apre un capitolo diverso, ma con la stessa ambizione di lasciare il segno.