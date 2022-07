LAZIO ACERBI GERMANIA – Francesco Acerbi è sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore centrale non è infatti partito col resto della rosa per la Germania, dove i biancocelesti svolgeranno alcune amichevoli.

Assieme a lui è rimasto nella capitale anche Akpa Akpro, altro esubero. Non sarebbe facile la situazione di Acerbi.

LAZIO ACERBI GERMANIA

LAZIO ACERBI GERMANIA – Spiega “La Gazzetta dello Sport“: “In questo momento Sarri ha a disposizione cinque centrali, escluso Acerbi. Che, dal canto suo, resta in attesa di una nuova sistemazione. Che però non sarà facile trovare, anche perché il giocatore ha fatto sapere che accetterà solo un trasferimento in un club importante. L’unica tra le big ad aver mostrato un certo interesse è stata l’Inter che tuttavia si è limitata ad inserire Acerbi in una lista di possibili rinforzi per la difesa, niente di più. La cessione del centrale non sembra dunque dietro l’angolo“.

LEGGI ANCHE: