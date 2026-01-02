Lazio, accordo per Pedraza: colpo estivo pronto, occhio a gennaio

Calciomercato Lazio: accordo definito per Pedraza

La Lazio muove con anticipo le proprie pedine e chiude un’operazione in prospettiva: il club biancoceleste ha trovato l’accordo per Alfonso Pedraza, terzino sinistro del Villarreal, in scadenza di contratto il 30 giugno. Un colpo pianificato, coerente con l’idea di rafforzare la rosa con profili pronti e affidabili per la prossima stagione di Serie A.

Contratto lungo e strategia chiara

Pedraza, 29 anni, è pronto a firmare un contratto quinquennale con la Lazio. La dirigenza ha scelto di bloccare il giocatore ora per evitare aste estive e garantirsi un rinforzo di esperienza internazionale. L’operazione è stata impostata per luglio, ma non è escluso un tentativo di anticipo già nella sessione invernale.

Ipotesi gennaio e incastro con Tavares

Un eventuale arrivo immediato dipenderà dalle richieste del Villarreal, che potrebbe aprire a una cessione a cifre contenute. Molto, però, ruota attorno alla posizione di Nuno Tavares, seguito con interesse dall’Al-Ittihad allenato da Sergio Conceicao. Una sua partenza aprirebbe spazi operativi e finanziari per accelerare l’affare.

Valore tecnico e prospettive

Alfonso Pedraza porta corsa, continuità e conoscenza del calcio europeo. Un profilo che si inserisce senza scossoni e alza il livello competitivo della fascia sinistra. La Lazio guarda avanti con metodo: il mercato, ancora una volta, è anche questione di tempi e visione.