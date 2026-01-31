Lazio, accettata la proposta dell’Al Sadd per Romagnoli: le ultime

La telenovela Romagnoli terminerà, con ogni probabilità, entro questa sera. Alle ore 19 in Qatar (ore 22 italiane) le porte del calciomercato saranno chiuse e l’Al Sadd è ancora in forte pressing per l’ex capitano del Milan. In seguito al comunicato di qualche giorno fa della Lazio che affermava come saltato il passaggio di Romagnoli al club qatariota, il centrale ha scelto di non scendere in campo nella sfida di ieri contro il Genoa in campionato, dimostrando ancora una volta la forte volontà di lasciare la Capitale e di abbracciare la squadra di Roberto Mancini.

LAZIO, ROMAGNOLI VERSO L’AL SADD: TROVATA UN’INTESA VERBALE TRA I CLUB

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i contatti tra le parti sarebbero proseguiti anche nella giornata di oggi e la Lazio avrebbe accettato verbalmente la proposta dell’Al Sadd. Sono ore caldissime, con i club a lavoro freneticamente per definire l’affare prima del gong del mercato. Intanto, il club biancoceleste si guarda intorno per il sostituto e ha quasi chiuso per l’arrivo di Diego Leite dall’Union Berlino per poco meno di 3 milioni di euro.

