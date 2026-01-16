Lazio accelera per Mendoza: missione in Spagna e piano cessioni

La Lazio cambia obiettivo a centrocampo

La Lazio ha deciso di cambiare rotta sul mercato. Dopo gli stop incassati nelle trattative per Toth e Timber, e con Giovanni Fabbian conteso dalla Fiorentina, il club biancoceleste ha individuato in Rodrigo Mendoza il nuovo profilo su cui puntare per rinforzare il centrocampo.

Missione in Spagna per chiudere l’operazione

Nei giorni scorsi Angelo Fabiani si è recato in Spagna per avviare i contatti diretti con l’Elche CF. Mendoza, classe 2005, è un centrocampista offensivo con contratto fino al 2028 e rappresenta uno dei talenti emergenti del panorama iberico. L’Elche CF valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, una cifra superiore ai 15 milioni indicati da Transfermarkt, ma in linea con il potenziale riconosciuto al nazionale Spagna Under 21, che vanta già quattro presenze.

I numeri e il profilo di Mendoza

In questa stagione di Liga, Mendoza ha collezionato 13 presenze mettendo a segno un gol. Numeri contenuti, ma inseriti in un contesto di crescita che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La Lazio vede in lui un investimento tecnico e patrimoniale, capace di portare qualità e imprevedibilità sulla trequarti.

Il piano Lotito tra entrate e uscite

La strategia del presidente Claudio Lotito è chiara: finanziare l’operazione attraverso una cessione mirata. In questo senso, il nome di Belahyane è considerato una possibile chiave per sbloccare l’affare. La Lazio riflette, ma il pressing su Mendoza è partito sul serio.