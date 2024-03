Mercato Lazio in attacco: la società capitolina potrebbe salutare una leggenda del club come Immobile e puntare su Simeone, pallino di Tudor

Foto di Stefano D’Offizi

La Lazio balla sulle punte, a ritmo di Tango, in vista della prossima stagione. In caso di addio anticipato di Ciro Immobile considerando il contratto in scadenza nel 2026 e la volontà dello stesso attaccante biancoceleste, recordman di reti nella storia capitolina, di intraprendere un nuovo percorso nella propria carriera lontano da Roma, la società potrebbe puntare su un fedelissimo di Igor Tudor, nuovo tecnico che inizierà la propria esperienza contro la Juventus, domani. Il Cholito Simeone, infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe il grande favorito per ripercorrere le orme laziali del padre, Diego Pablo, ritrovando un grande mentore della miglior stagione registrata, sin qui, nell’intera carriera del ventinovenne centravanti: Tudor, appunto.

In quella famosa stagione 2021/2022, uno scoppiettante Hellas Verona risultò una mina vagante per l’intera Serie A proprio guidato dal tandem costituito dal tecnico croato e dall’attaccante argentino, autore di ben 17 reti in 35 presenze, l’ultima delle quali, curiosità, proprio contro la Lazio, all’Olimpico, in un pirotecnico 3-3. Giovanni Simeone, nel corso dell’avventura napoletana, continua a trovare poco spazio e il contratto in scadenza nel 2026 lascerebbe presagir proprio un congedo già nella sessione estiva. Il Cholito andrebbe così a coadiuvare Castellanos, centravanti che verrà confermato anche nella rosa della prossima stagione visto il confortante rendimento di quest’annata in cui partiva da vice-Immobile.

Lazio a ritmo di Tango: se parte Immobile, tutto su Simeone

E proprio l’eventuale partenza del centravanti della Nazionale verso altri lidi, con l’Arabia Saudita ancora in corsa per il futuro del numero 17 e con l’Inter attualmente defilata considerando la richiesta di Lotito stanziata in 20 milioni di euro per il cartellino di Immobile, creerebbe proprio i presupposti per una Lazio a forte tendenza argentina, almeno in attacco, con il possibile tandem, a ritmo di Tango, Castellanos–Simeone.