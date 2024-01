Lazar Samardzic è uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama europeo. Nato a Berlino il 24 febbraio 2002, ha origini serbe e ha scelto di rappresentare la nazionale balcanica dal 2023. Centrocampista offensivo, mancino di piede, può ricoprire il ruolo di trequartista, regista o seconda punta. Dotato di una buona visione di gioco, è molto dinamico e predilige un tipo di calcio verticale. Nel 2019 è stato inserito dal quotidiano inglese The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002.

La carriera di Samardzic: dall’Hertha Berlino all’Udinese

Samardzic ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, dove ha esordito in prima squadra il 22 maggio 2020, a soli 18 anni, in Bundesliga contro l’Union Berlino. Nella stagione 2019-20 ha collezionato 5 presenze e una rete in seconda squadra e 3 presenze nella prima. Il 7 settembre 2020 si è trasferito al RB Lipsia, ma non ha trovato molto spazio, scendendo in campo solo 7 volte in campionato e 2 in Coppa di Germania.

Il 5 agosto 2021 è stato acquistato dall’Udinese per 3 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita. Con la maglia bianconera ha segnato il suo primo gol in Serie A il 12 settembre 2021, al debutto, contro lo Spezia. Nella sua prima stagione in Friuli ha totalizzato 24 presenze (22 in Serie A e 2 in Coppa Italia) e 2 reti. Nella sua seconda stagione mette a segno due gol nelle prime tre giornate di campionato, contro la Roma e il Sassuolo. A fine anno saranno 39 le presenze (37 in Serie A e 2 in Coppa Italia) e 5 le reti realizzate. Nell’annata in corso, sono 18 le partite giocate con 2 gol all’attivo.

Le ambizioni di Samardzic: la nazionale serba e il futuro

Lazar Samardzic ha vestito le maglie delle nazionali giovanili tedesche, dall’Under-17 all’Under-21, ma nel 2023 ha optato per la nazionale serba, ottenendo la cittadinanza. Ha esordito con la selezione maggiore il 25 marzo 2023, in una partita di qualificazione ai Mondiali 2024 contro l’Irlanda. Da allora ha collezionato 5 presenze, senza ancora andare a segno. Samardzic ha dichiarato di essere felice all’Udinese, dove si sente apprezzato e stimato, ma non ha nascosto le sue ambizioni di giocare in un club più grande e di vincere trofei.

Tra le sue squadre preferite ci sono il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Manchester City. Il suo contratto con l’Udinese scade nel 2025, ma già si parla di un possibile rinnovo: non mancano, però, offerte da parte di qualche club interessato. Il Napoli, ad esempio, sarebbe disposto a offrirgli circa 2,5 milioni di euro annui più bonus.

Il club partenopeo ha già raggiunto un accordo economico con i friulani per il cartellino del centrocampista serbo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus. Samardzic, però, ha dichiarato di voler restare concentrato sul presente e di lasciare le questioni di mercato al suo agente Karsten Rickart, coadiuvato dal padre del ragazzo, Mladen.

Lazar Samardzic è un calciatore che ha tutte le carte in regola per diventare una stella del calcio mondiale. Ha talento, personalità, determinazione e voglia di migliorarsi.

L’Udinese ha fatto un colpo da maestro portandolo in Italia, ma dovrà fare attenzione a non perderlo troppo presto. Samardzic, infatti, ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A e di poter ambire a palcoscenici più prestigiosi.

Il suo sogno è quello di giocare una Coppa del Mondo con la Serbia e di vincere la Champions League con un grande club. Chissà se riuscirà a realizzarlo.