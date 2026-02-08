Lautaro nella storia dell’Inter: raggiunto Boninsegna

Una vittoria che profuma di storia

Il pomeriggio del Mapei Stadium consegna all’Inter una vittoria netta e autorevole contro il Sassuolo, ma soprattutto una pagina destinata a restare nella memoria nerazzurra. Nel successo esterno dei ragazzi di Cristian Chivu, il riflettore principale si accende su Lautaro Martinez, capitano e simbolo di una squadra che continua a macinare risultati e certezze.

Il gol che vale un traguardo storico

La rete del momentaneo 3-0 non è un gol come gli altri. Per Lautaro Martinez rappresenta la marcatura numero 171 con la maglia dell’Inter, un traguardo che gli consente di agganciare Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica dei marcatori all time del club. Un risultato che certifica il peso storico dell’attaccante argentino nella recente epopea nerazzurra.

Numeri da leader in Serie A

Oltre al valore simbolico, il gol di Lautaro Martinez rafforza anche il suo dominio stagionale. Si tratta del 18esimo centro complessivo e del 14esimo in Serie A, numeri che lo proiettano in testa alla classifica dei cannonieri. Una continuità realizzativa che rende il capitano dell’Inter uno dei riferimenti assoluti del campionato.

Nel mirino Altobelli e Meazza

La corsa non si ferma qui. Davanti a Lautaro Martinez restano Alessandro Altobelli, fermo a quota 209, e l’iconico Giuseppe Meazza, irraggiungibile con i suoi 284 gol. Traguardi lontani, ma non irrealistici per chi, stagione dopo stagione, continua a riscrivere la storia dell’Inter con personalità, fame e leadership.