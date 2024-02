Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell’Inter, è stato ad un passo dal Torino nel corso della sessione estiva 2018: la conferma

Ventidue reti in campionato, una delle quali realizzata, il 21 ottobre, contro quella che sarebbe potuta essere la squadra ad aggiudicarsene le prestazioni nell’estate del 2018, prima che si concretizzasse il trasferimento all’Inter, suo attuale club. Un Toro per il Toro, verrebbe semplice affermare. Lautaro Martinez è stato realmente ad un passo dal trasferimento in granata nel corso di quella specifica sessione estiva. O meglio, a tre milioni di euro di distanza dal Torino, ovvero l’ammontare delle commissioni richieste dal fratello di Matias Zarate, ex attaccante della Lazio, nell’ambito dell’eventuale chiusura della trattativa tra il Racing Avellaneda e i granata. A rivelare l’interessante retroscena di mercato in salsa granata è stato Gianluca Petrachi, allora ex Direttore Sportivo della società torinese, ai microfoni di TvPlay:

“È vero, siamo stati molto vicini a definire la trattativa che avrebbe condotto Lautaro Martinez al Torino e, considerando i risultati, ci avevamo visto anche lungo. Avevamo trovato l’accordo con il Racing sulla base di 7 milioni di euro da versare nelle casse del club argentino, mentre il banco saltò per le elevatissime richieste di commissioni da parte di Zarate. Nulla da eccepire, ha fatto il proprio lavoro perché consapevole di poter giocare al rialzo in funzione delle qualità già ampiamente dimostrate dal proprio assistito. Noi declinammo, a malincuore, perché sapevamo che avremmo rinunciato ad un gioiello, ma quella cifra per le commissioni non le riconoscevamo a nessuno per una specifica politica societaria”, ha concluso Petrachi. Cronaca di un trasferimento mai annunciato: Lautaro Martinez è stato davvero ad un passo dal vestire la maglia del Toro.

