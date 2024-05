Lautaro Martinez, capitano e leader tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del proprio rinnovo: le dichiarazioni

Foto di Stefano D’Offizi

Il sogno di alzare al cielo, da capitano, un trofeo importante quale lo Scudetto, quello della seconda stella, è stato esaudito. In attesa di prendere per le grandi orecchie anche la Coppa più importante di tutte, la Champions League, concreto obiettivo sfumato nel corso della passata stagione proprio all’atto finale, Lautaro Martinez sta affrontando, in totale sintonia con la dirigenza nerazzurra, il discorso relativo al rinnovo contrattuale dell’attuale patto in scadenza nel 2026. A margine della sfida alla Lazio, ha dichiarato di voler redimere la questione entro brevissimo, prima dell’inizio della Copa America con l’Argentina, ma con la consapevolezza che le delicate vicende societarie potrebbero posticipare il discorso.

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 dell’Inter ha espresso tutta la propria fiducia per un accordo, tuttavia, ancora da definire: “Siamo tranquilli, io per primo. Sono felice a Milano e soddisfatto dei risultati raggiunti. Parlo frequentemente con la dirigenza, non ci sono problemi tra noi, ma mi rendo conto che la situazione societaria possa rallentare il tutto. Siamo vicini, mancano solo un paio di cosette e stiamo continuando a parlarne”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, al momento, la forbice tra la richiesta dell’entourage e l’offerta della proprietà è ancora ampia, ammontante circa a 3 milioni di euro. A fronte dei 12 milioni di euro richiesti dall’argentino, la controparte offrirebbe, al momento, 9 milioni di euro. Distanze colmabili nel tempo, chiaramente, in relazione alla volontà del calciatore, per un discorso che andrà comunque affrontato in tempi rapidi.

