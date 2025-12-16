Laurienté, gennaio caldo: la valutazione apposta dal Sassuolo

Armand Laurienté, esterno francese del Sassuolo, potrebbe lasciare l’Emilia già a gennaio; la valutazione del club neroverde e la scadenza…

LAURIENTÉ GENNAIO VALUTAZIONE – Un ingresso da assoluto protagonista a San Siro e un nuovo messaggio di mercato alle big: “Ci sono anche io” Armand Laurienté l’ha recapitato al Milan, con la splendida rete del definitivo 2-2 e il clamoroso palo colpito pochi istanti dopo. Quando vede il Diavolo, il francese esprime al meglio le proprie potenzialità. E come ogni sessione di mercato che si rispetti, l’esterno neroverde sembra destinato all’addio all’Emilia. Ad un passo in estate, prima che la trattativa con il Sunderland si arenasse per dettagli contrattuali e poco prima di effettuare le visite mediche di rito. Vicina anche a gennaio, considerando il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione al ribasso che penalizzerebbe il Sassuolo.

Così, secondo quanto riferito da calciomercato.com, per Armand Laurienté potrebbe profilarsi un gennaio caldissimo in tema trattative per la cessione. Il club emiliano richiederebbe una cifra che oscilla sempre tra i 20 e i 30 milioni di euro, con l’Amministratore Delegato, Giovanni Carnevali, intento a non chiudere minimamente le porte del mercato della sede neroverde.

In fondo, al momento, Laurienté non parte favorito nelle gerarchie di Fabio Grosso, con il tecnico che gli preferisce quel Fadera più propenso al recupero palla in fase di non possesso. Malgrado ciò, gli ingressi a partita in corso rendono il francese una mina vagante per qualsiasi squadra e i numeri lo dimostrano: tre reti e due assist utili per lanciare il Sassuolo nella parte sinistra della classifica.

L’accordo per il rinnovo è praticamente saltato da tempo e le parti sarebbero già in contatto per trovare una soluzione che possa portare Laurienté altrove. Magari, proprio in una big: un altro messaggio al mercato, a caratteri cubitali, è arrivato nell’ultima mezz’ora della partita di domenica.