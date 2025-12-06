Lang avverte la Juve: “Sappiamo cosa fare. Hojlund e Neres…”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 6 Dicembre 2025 · Aggiornato il 6 Dicembre 2025

Dopo un avvio di stagione complicato, Noa Lang si sta ritagliando sempre più spazio nel Napoli di Antonio Conte come dimostrano le ultime partite in cui molto spesso è partito titolare. Con ogni probabilità, scenderà in campo dal primo minuto anche nel big match di domani sera contro la Juventus. L’attaccante olandese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC proprio in vista della sfida del Maradona.

NAPOLI, LANG: “SAPPIAMO COSA FARE CONTRO LA JUVE, MI TROVO MOLTO BENE CON HOJLUND E NERES”

MOMENTO PERSONALE E DI SQUADRA- “Sono molto felice per il momento che sto vivendo: stiamo giocando bene ed è fondamentale per me. Dobbiamo continuare su questa strada, sia individualmente che come squadra.”

“Siamo una squadra speciale. Abbiamo tanti infortunati, ma penso si veda che restiamo equilibrati. Cambiare tanto è positivo perché dà a tutti la possibilità di giocare, anche a chi aveva avuto meno minuti. È importante che ognuno si senta parte del progetto: guardate la mia situazione, all’inizio giocavo poco e ora invece ho spazio. Significa che l’allenatore crede in tutti.”

NAPOLI-JUVE – “Si sente già nell’aria che non è una partita come le altre. Come la prepariamo? Meglio tenere certe cose nello spogliatoio. Sappiamo cosa fare: abbiamo qualità, ma dobbiamo mostrare personalità e prenderci responsabilità. Tatticamente non posso dire troppo.”

GLI OBIETTIVI – “Non abbiamo scelta: dobbiamo essere pronti per tutte le competizioni. Il Napoli deve essere competitivo in ogni torneo, non c’è alternativa.”

HOJLUND E NERES – “Stiamo costruendo una buona intesa e miglioriamo partita dopo partita. All’inizio era normale doversi conoscere meglio, ma ogni allenamento ci fa crescere. Possiamo fare ancora di più, settimana dopo settimana.”

