 Salta al contenuto
Calciomercato News Napoli Calcio News 24/7

Lang al Galatasaray, è fatta: prestito con riscatto da 30 milioni

Cristiano Abbruzzese
2 min
Noa Lang

L’avventura di Noa Lang al Napoli si chiude dopo soli sei mesi. Come anticipato dalle ultime ore, l’esterno olandese è in dirittura d’arrivo per il Galatasaray, con il quale il club partenopeo ha trovato l’intesa per una cessione temporanea. Le parti sono già alle fasi operative finali dello scambio di documenti.

I dettagli dell’accordo

La formula concordata è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Galatasaray pagherà al Napoli un’indennità di circa 2 milioni di euro e avrà la possibilità di riscattare il giocatore a titolo definitivo per una cifra che si aggira tra i 26 e i 30 milioni di euroLang, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, troverà in Turchia un ingaggio in linea con le sue attuali richieste. Il suo agente è già a Istanbul per finalizzare l’operazione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le ragioni di un addio anticipato

Il trasferimento rappresenta una svolta necessaria per entrambe le parti. Lang, arrivato dal PSV la scorsa estate, non è riuscito a imporsi nel progetto di Antonio Conte, faticando a trovare continuità e spazio. Per il Napoli, impegnato a rispettare un mercato a saldo zero, la cessione è un passaggio obbligato per liberare risorse e sbloccare nuovi arrivi in attacco.

Il domino del mercato azzurro

Con l’uscita di Lang ormai definita, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà accelerare per gli obiettivi che piacciono a Conte. I nomi in cima alla lista sono quelli di Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe e di Raheem Sterling, attualmente ai margini del Chelsea. La partenza dell’olandese rappresenta quindi il primo tassello di una riorganizzazione del reparto offensivo in vista della decisiva seconda parte di stagione.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS CASINÒ

Fino A 1500€ + 150 FS

Pacchetto Welcome 150 Free Spins Slot & Live
OTTIENI BONUS