Lang al Galatasaray, è fatta: prestito con riscatto da 30 milioni

L’avventura di Noa Lang al Napoli si chiude dopo soli sei mesi. Come anticipato dalle ultime ore, l’esterno olandese è in dirittura d’arrivo per il Galatasaray, con il quale il club partenopeo ha trovato l’intesa per una cessione temporanea. Le parti sono già alle fasi operative finali dello scambio di documenti.

I dettagli dell’accordo

La formula concordata è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Galatasaray pagherà al Napoli un’indennità di circa 2 milioni di euro e avrà la possibilità di riscattare il giocatore a titolo definitivo per una cifra che si aggira tra i 26 e i 30 milioni di euro. Lang, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, troverà in Turchia un ingaggio in linea con le sue attuali richieste. Il suo agente è già a Istanbul per finalizzare l’operazione.

Le ragioni di un addio anticipato

Il trasferimento rappresenta una svolta necessaria per entrambe le parti. Lang, arrivato dal PSV la scorsa estate, non è riuscito a imporsi nel progetto di Antonio Conte, faticando a trovare continuità e spazio. Per il Napoli, impegnato a rispettare un mercato a saldo zero, la cessione è un passaggio obbligato per liberare risorse e sbloccare nuovi arrivi in attacco.

Il domino del mercato azzurro

Con l’uscita di Lang ormai definita, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà accelerare per gli obiettivi che piacciono a Conte. I nomi in cima alla lista sono quelli di Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe e di Raheem Sterling, attualmente ai margini del Chelsea. La partenza dell’olandese rappresenta quindi il primo tassello di una riorganizzazione del reparto offensivo in vista della decisiva seconda parte di stagione.