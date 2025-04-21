La Serie A rinvia le partite di oggi per la morte di Papa Francesco

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Aprile 2025

Morte Papa Francesco: la Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha rinviato le partite in programma oggi a data da destinarsi

Foto di Stefano D’Offizi

LEGA SERIE A MORTE PAPA FRANCESCO – La morte di Papa Francesco, Santo Padre venuto a mancare poche ore fa, ha sconvolto anche il mondo del calcio. La Lega Serie A, infatti, attraverso una nota ufficiale, ha rinviato le partite in programma nella giornata di oggi, lunedì 21 aprile, a data da destinarsi. Stesso discorso per il Campionato Primavera, con altre tre partite in programma che non si svolgeranno in segno di lutto e raccoglimento per il decesso del Pontefice argentino. La giornata di Pasquetta si sarebbe dovuta districare tra vari incontri a Torino, Cagliari, Genova e Parma, in serata, laddove la Juventus di Igor Tudor sarebbe stata chiamata a rispondere alle vittorie del Bologna e dell’Atalanta contro le milanesi. Niente di tutto ciò: la Serie A chiude le porte allo spettacolo del campionato italiano per una notizia che ha destabilizzato il mondo intero.

Stadi chiusi, dunque, per le partite in programma oggi in Serie A (Torino–Udinese, Cagliari–Fiorentina, Genoa–Lazio e Parma–Juventus), e Campionato Primavera (Roma–Udinese, Monza–Sassuolo e Sampdoria–Torino), tutte rinviate a data da destinarsi. Nelle prossime ore, la Lega Serie A comunicherà le date e gli orari dei recuperi delle sfide in programma oggi, presumibilmente stabilendo con un turno infrasettimanale.

