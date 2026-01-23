La preview di Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla

Ripartire dal successo in Champions League per riprendere la corsa al quarto posto da una parte, tornare a sorridere in trasferta dall’altra. È con questi stati d’animo che Juventus e Napoli si ritroveranno faccia a faccia in uno dei big match della giornata 22 di campionato in programma domenica alle ore 18:00 all'”Allianz Stadium” e di cui a breve andremo a presentarvi le probabili formazioni e le indicazioni su dove vederla. Quello tra bianconeri e partenopei non sarà soltanto un match cruciale, l’ennesimo episodio di una rivalità rovente storica, ma anche una sfida dal forte carico emotivo, con il doppio incrocio degli ex Conte (rientrato dalla squalifica) e Spalletti. Andiamo ad analizzare lo stato di forma delle due compagini per poi immergerci nelle informazioni salienti di questa preview.

Il momento di Juventus e Napoli

Prima di focalizzarci sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli e poi su dove vederla, soffermiamoci brevemente sullo stato di salute delle due formazioni. Entrambe condividono la necessità di riscattare un mese di gennaio leggermente altalenante in Serie A, mentre negli impegni europei infrasettimanali hanno raccolto sensazioni diametralmente opposte.

I bianconeri, forti del successo sul Benfica, hanno immediatamente cancellato il ko di Cagliari. La squadra di Spalletti è passata nel giro di pochi giorni dallo scivolare nuovamente al quinto posto in campionato alla certezza della qualificazione ai play-off di Champions League, con la possibilità di contendersi addirittura un posto tra le prime 8 nell’ultimo turno che varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. Contro i lusitani, la Juventus ha ritrovato e confermato i notevoli passi avanti compiuti dai centrocampisti (decisivi con i gol e non solo) dall’approdo del tecnico toscano e orano puntano a mantenere la propria imbattibilità interna stagionale.

Per gli uomini di Conte, invece, lo scontro diretto arriva in un momento davvero drammatico della stagione. Con la rosa ridotta a brandelli dai continui infortuni, la formazione partenopea giungono alla trasferta di Torino con un entusiasmo non alle stelle. Il pareggio ottenuto contro il Copenhagen ha da un lato ridotto le possibilità di qualificazione, ma dall’altro ha restituito all’allenatore leccese un’unica grande certezza, che porta il nome di Scott McTominay. Lo scozzese è l’autore delle ultime 3 reti messe a segno in trasferta dai campani, mostrando un’eccellente condizione da parte sua e denunciando, invece, quella meno brillante dei suoi compagni. In particolar modo, quelli del reparto offensivo.

Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver passato in rassegna lo stato di forma di Juventus e Napoli, è giunto il momento di presentarne le probabili formazioni, per passare poi alle indicazioni su dove vederla. Spalletti può contare sull’ottimo stato di salute dei suoi e sull’inderogabile certezza del 4-2-3-1. McKennie, uscito malconcio dal match di Champions, ha già pienamente recuperato ed è a disposizione. Possibile il suo utilizzo da trequartista, con il rientrante Conceição che scalpita per ritrovare una maglia da titolare. I partenopei rispondono con un gruppo di disponibili praticamente ridotto quasi ai minimi termini. La lista degli indisponibili continua a rimanere lunga e non riesce a liberare Anguissa, ancora non pronto. Convocabile, invece, Lukaku, unica nota lieta per Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David.

ALLENATORE: Luciano Spalletti.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo; Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas.

ALLENATORE: Antonio Conte.

La sfida tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00, sarà visibile sia sulla piattaforma Dazn che sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo.